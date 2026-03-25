No tiene paz: Boca pierde una pieza clave para la Libertadores

El experimentado arquero de Boca, Agustín Marchesin, estará varias semanas fuera de las canchas tras confirmarse un desgarro de grado 3 en el aductor derecho, según la parte médica del xeneize.

En paralelo, Leandro Brey asoma como el encargado de custodiar los tres palos en una seguidilla determinante que incluye a Talleres, la Universidad Católica, Independiente y el horizonte del Superclásico en el Monumental ante River.​​​​​​

Lo que comenzó como un gesto de dolor y preocupación en el cierre del cruce ante Instituto, se transformó, tras los estudios médicos de rigor, en una confirmación lapidaria para el cuerpo técnico del elenco azul y oro: Agustín Marchesín sufrió un desgarro grado 3 en su aductor derecho, la escala más severa en lesiones musculares.

El diagnóstico cayó como un balde de agua fría en el predio de Ezeiza. La magnitud de la ruptura fibrilar no solo margina al arquero de la visita a Córdoba para enfrentar a Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional, sino que lo tacha de la lista para el estreno internacional en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica.

La secuencia de la lesión se produjo en los minutos finales del encuentro frente a la "Gloria". Un tirón seco en la zona del aductor subió las señales de alerta de inmediato. Pese al dolor evidente y la atención médica en campo, Marchesín intentó forzar la máquina para terminar el partido, pero la fisionomía dijo basta. Finalmente, debía dejar su lugar al juvenil Leandro Brey , quien ahora carga con la responsabilidad de la titularidad en un tramo crítico de la temporada.

Con un tiempo de recuperación estimado en varias semanas, el cuerpo médico de Boca monitoreará día a día la evolución del futbolista. Aunque el panorama es complejo dada la gravedad del grado 3, en el club mantiene un "optimismo cauteloso" y apuntan a una fecha clave en el calendario: el 14 de abril ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores y, apenas cinco días después, el Superclásico ante River Plate el 19 de abril.