Abrió un auto estacionado a dos cuadras de la comisaría primera y lo detuvieron

El auto estaba a dos cuadras de la comisaría.

Un hombre de 58 años que abrió un auto estacionado a dos cuadras de la comisaría primera fue aprehendido por el titular de la dependencia que observó el accionar del sujeto y pidió apoyo a la dependencia.

El hecho se registró el viernes, poco después del mediodía, cuando redujeron al sujeto que abrió la puerta del VW Gol y sustrajo una mochila negra con pertenencias del damnificado.

Tiene 58 años.

En poder del imputado también hallaron dos celulares y dinero en efectivo que fue secuestrado durante las actuaciones por robo en grado de tentativa que se hicieron en la comisaría.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.