Robó la batería de un auto y lo atraparon cuando escapó a pie
Sucedió el sábado a la mañana. Tiene 32 años, lo identificaron y notificaron de la formación de una causa por robo en grado de tentativa.
16 de Agosto de 2025 10:46
Por Redacción 0223
Un hombre de 32 años que tenía en su poder la batería de un auto cuyo origen no pudo precisar fue aprehendido el sábado a la mañana que lo interceptó tras perseguirlo una cuadra.
Ocurrió en Primero de Mayo y Garay donde efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria Cuarta junto a personal policial de la misma interceptó al sujeto que llevaba un elemento de peso en su poder y a su acompañante.
Ambos fueron trasladados a la dependencia donde se labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y encomendó al personal policial la identificación de la víctima del hecho.
