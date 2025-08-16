Robó la batería de un auto y lo atraparon cuando escapó a pie

Un hombre de 32 años que tenía en su poder la batería de un auto cuyo origen no pudo precisar fue aprehendido el sábado a la mañana que lo interceptó tras perseguirlo una cuadra.

Batería secuestrada.

Ocurrió en Primero de Mayo y Garay donde efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria Cuarta junto a personal policial de la misma interceptó al sujeto que llevaba un elemento de peso en su poder y a su acompañante.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde se labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y encomendó al personal policial la identificación de la víctima del hecho.