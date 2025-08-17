Montenegro: “Sigamos batallando, como lo hizo San Martín, para que nuestros hijos hereden un país libre”

En el marco del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el intendente Guillermo Montenegro encabezó el acto oficial en el Parque San Martín.



“Hoy nos convoca una fecha que trasciende el calendario: el 17 de agosto”, afirmó el Intendente durante el acto, y agregó: “Se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, el General José de San Martín. Y no es solo un aniversario más. Es un llamado a mirarnos como argentinos, a revisar qué valores queremos rescatar y sostener”.

En su discurso, Montenegro remarcó que “San Martín fue más que un estratega militar o un líder político. Fue un hombre que puso su vida al servicio de una causa superior: la libertad. Y lo hizo con humildad, con disciplina y con la profunda convicción de que la independencia no se regala, se conquista”.

“Que este aniversario sea más que un acto conmemorativo. Que sea el compromiso de cada uno de nosotros de vivir según esos valores: humildad, austeridad, valentía y libertad. Y que esos principios sean el faro que nos guíe para lograr una ciudad, una provincia y una Argentina mejor. Sigamos empujando juntos. Sigamos batallando, como lo hizo San Martín, para que nuestros hijos hereden un país libre, próspero y digno”.





Asimismo, el jefe comunal destacó la figura del Padre de la Patria Patria: “Su ejemplo nos recuerda que no hay progreso sin sacrificio, que no hay justicia sin respeto a la propiedad y que no hay futuro sin un pueblo libre para pensar, producir y decidir su destino. San Martín eligió el camino más largo, no el más cómodo. Y lo hizo porque entendió que la grandeza de una Nación se mide por la grandeza de su gente, no por el tamaño del Estado”.



Durante la ceremonia, la Banda de Música de la Basa Naval interpretó, junto al tenor Eduardo Crovara, el Himno Nacional Argentino, mientras que la agrupación Luna Cautiva realizó un número artístico. Además, se presentó la muestra fotográfica “Siempre” apadrinada por la empresa Cabrales, con una selección de imágenes que exhibe a Mar del Plata en distintos momentos de su historia.