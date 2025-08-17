Alvarado está obligado a sumar en un reducto siempre difícil: rival, hora y cómo verlo

El agónico y polémico empate de Güemes el domingo pasado en el Minella y el triunfo de Ferro en el arranque de esta fecha, le sacaron margen a Alvarado que juega ante San Martín en Tucumán obligado a sumar. El “torito” visita la durísima “Ciudadela” a las 17.10, por la 27ma de la Primera Nacional.​

El equipo de Vázquez tiene que jugar con las necesidades del local. San Martín peleó el primer lugar con Atlanta para llegar a la final por el primer ascenso, pero se cayó, Deportivo Madryn los superó y se encamina a ser el mejor de la Zona A. Por eso, los “cirujas” van a salir con la presión de su gente tras la caída en el sur por 3 a 1.

Ahí, Alvarado tiene que aguantar los embates y pasarle la presión. La mayor virtud, sin dudas, fue la solidez desde la llegada de Vázquez y los pocos goles que recibió. Pero algún penal infantil y algún otro inexistente, lo condicionaron. La deuda sigue estando de mitad de cancha en adelante, donde le cuesta mucho generar y convertir.

En el fondo pueden volver Brian Blasi y Agustín Irazoque, tras cumplir la fecha de suspensión, y con los minutos sumados frente a Güemes, después de su inactividad, el capitán Diego Becker podría ganarse un lugar entre los 11.​​​​​​​​

El partido, clave para las aspiraciones de ambos, se jugará a las 17.10 y se puede ver por TyC Sports Play.