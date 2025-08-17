Alvarado está obligado a sumar en un reducto siempre difícil: rival, hora y cómo verlo
No es el mejor partido para saber que no podés volver con las manos vacías. El equipo de Marcelo Vázquez necesita aferrarse a la solidez defensiva.
El agónico y polémico empate de Güemes el domingo pasado en el Minella y el triunfo de Ferro en el arranque de esta fecha, le sacaron margen a Alvarado que juega ante San Martín en Tucumán obligado a sumar. El “torito” visita la durísima “Ciudadela” a las 17.10, por la 27ma de la Primera Nacional.
El equipo de Vázquez tiene que jugar con las necesidades del local. San Martín peleó el primer lugar con Atlanta para llegar a la final por el primer ascenso, pero se cayó, Deportivo Madryn los superó y se encamina a ser el mejor de la Zona A. Por eso, los “cirujas” van a salir con la presión de su gente tras la caída en el sur por 3 a 1.
Ahí, Alvarado tiene que aguantar los embates y pasarle la presión. La mayor virtud, sin dudas, fue la solidez desde la llegada de Vázquez y los pocos goles que recibió. Pero algún penal infantil y algún otro inexistente, lo condicionaron. La deuda sigue estando de mitad de cancha en adelante, donde le cuesta mucho generar y convertir.
En el fondo pueden volver Brian Blasi y Agustín Irazoque, tras cumplir la fecha de suspensión, y con los minutos sumados frente a Güemes, después de su inactividad, el capitán Diego Becker podría ganarse un lugar entre los 11.
El partido, clave para las aspiraciones de ambos, se jugará a las 17.10 y se puede ver por TyC Sports Play.
