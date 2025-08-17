Escándalo: en medio del acto en homenaje a San Martín, el embajador argentino gritó "Viva el Rey"

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó una fuerte polémica y despertó indignación tras gritar "¡Viva el rey!" durante un acto oficial en homenaje al General José de San Martín, precisamente quien luchó por la independencia de la corona española.

El polémico episodio ocurrió en la ciudad de Cádiz, donde el embajador fue el orador principal y entregó una ofrenda floral junto al alcalde local, Bruno García de León, en el marco del 175º Aniversario de la muerte del Libertador.

El exabrupto del diplomático se produjo en un contexto de máxima solemnidad patriótica, lo que acentuó la sorpresa y el malestar entre los presentes. La secuencia de los hechos fue tan contradictoria como llamativa.

El acto fue organizado por la propia embajada argentina en Cádiz para conmemorar al Padre de la Patria. En su discurso, Saravia recordó la célebre frase del General: "¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!".

Inmediatamente después de la cita y en medio de los aplausos, el embajador se envalentonó y lanzó el grito de "Viva Argentina, viva España, Viva San Martín ¡Viva el rey! y viva la libertad". La exclamación sorprendió a los presentes y generó indignación entre los argentinos por la contradicción histórica y simbólica del mensaje.

La cuenta oficial de la embajada argentina en redes sociales destacó en su publicación el discurso del embajador sobre los lazos históricos y la frase de San Martín, pero no hizo ninguna referencia a la proclama que generó el escándalo.