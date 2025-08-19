San Lorenzo en peligro: el Ciclón estaría al borde de la quiebra

En las últimas horas la Justicia le dio un ultimátum para pagar una deuda millonaria.

En medio de una creciente crisis institucional en San Lorenzo, el fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif le exigió el pago de u$s5,3 millones al Ciclón que tiene apenas cinco días hábiles para responder si podrá cancelar el monto. La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al club a saldar la deuda millonaria.

De esta manera, en caso de que no cumpla con la obligación de pago en el tiempo establecido, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra.

Si bien el club de Boedo viene arrastrando serios problemas económicos, el expediente 148/2025 marca un antes y un después en su situación financiera. En los próximos días, la dirigencia del Cuervo tendrá que responder cómo afrontará el pasivo de manera urgente para evitar el colapso económico.

En caso de que no se acredite el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y San Lorenzo entrará en un proceso judicial con consecuencias graves para su patrimonio y su desarrollo. Una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales. Pese a la fuerte advertencia del juez de Cámara, el club apelará a la decisión.

Además de la crisis económica, San Lorenzo también sufre importantes problemas dirigenciales. En las últimas horas, Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia, se presentó acompañado de un escribano para resolver “cuestiones legales” y su ingreso fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.

Su aparición, inesperada para los empleados, reavivó los rumores sobre su posible regreso, pese a que todavía está bajo investigación por presuntas coimas en el fichaje de un juvenil.

No es la primera vez que Moretti aparece en momentos clave. En las semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Platense intentó ingresar al palco presidencial en el estadio Pedro Bidegain, pero fue retirado por la propia dirigencia.