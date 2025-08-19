A los pies de Messi: el histórico entrenador que reconoció al diez argentino

Lionel Messi a lo largo de su carrera ha tenido rivales complicados y uno de ellos fue el entrenador portugués José Mourinho, actual director técnico del Fenerbahçe, que sorprendió nuevamente con declaraciones llenas de sinceridad y admiración hacia al argentino. En una entrevista reciente con SportyNet, el luso admitió que, aunque nunca llegó a dirigir al astro argentino, enfrentarlo durante su carrera fue una experiencia que lo obligó a replantear constantemente su estrategia.

“Cada vez que jugaba en contra de él me obligaba a pensar mucho”, afirmó. Con esa simple frase, el entrenador destacó la influencia que el astro rosarino tuvo en su crecimiento como DT, transformando el desafío de enfrentar a uno de los mejores jugadores de la historia en una lección táctica diaria.

El técnico luso, conocido por sus análisis precisos y su carácter directo, había expresado previamente su cuenta pendiente de no haber dirigido a Messi. En 2024, durante una entrevista con TNT Sports, señaló: “Por supuesto que ese pequeño, aquel pequeño que no era ‘entrenable’. Pero tengo que decir que en nuestra generación él fue el mejor”.

Además, en una charla con el influencer Ohm, Mou profundizó en su admiración, destacando las habilidades únicas de Messi: “Nunca llegué a entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”.

Desde el punto de vista estadístico, lo enfrentó en 25 partidos oficiales mientras dirigía a Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, todos frente al Barcelona del astro argentino. El balance general marca una ligera ventaja para Messi: 9 victorias, 7 derrotas y 9 empates.

Sin embargo, más allá de los números, lo que Mourinho destaca es la exigencia intelectual que implicaba enfrentarlo. Cada encuentro con la "Pulga" no solo implicaba táctica y estrategia, sino también un aprendizaje constante, que según el portugués, contribuyó significativamente a moldear su manera de pensar como técnico y su visión del juego a nivel elite.