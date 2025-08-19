Misa, alcohol y muerte: salían de la iglesia borrachos y lo mató en una pelea por ver quién manejaba

La localidad de Colonia Aurora, dentro de la provincia de Misiones, se vio conmocionada por un inusual movimiento de patrullas: un vecino de 41 años fue apuñalado en una reunión de su congregación religiosa. Todavía se investigan las circunstancias del homicidio que ocurrió cerca de las 22 de ayer, pero la rápida intervención policial y la colaboración de testigos dieron como resultado dos detenciones a pocas horas de lo sucedido.

Los sospechosos de cometer el asesinato de Juan Carlos Goularte son hermanos y asistían a la misma Iglesia que la víctima. El sujeto y los sindicados sospechosos, Agustín Waldemar (25 años) y Santiago (37), estaban reunidos junto a más personas después del culto. Se hacía tarde y el individuo que acabó falleciendo, notando el estado de ebriedad en el que estaba su amigo Agustín, se habría ofrecido a llevarlo a su casa a bordo de su automóvil.

Sin embargo, el joven se negó rotundamente, lo que derivó en un forcejeo por la conducción del vehículo. Según comentaron los testigos, fue entonces que intervino el hermano, de 37 años, y en un abrir y cerrar de ojos, desenvainó un cuchillo e hirió a Goularte en el pecho, por lo que perdió la vida en el acto. El hermano menor también sufrió lesiones en el brazo izquierdo, pero atentos a lo ocurrido, los apuntados huyeron del lugar.

Una denuncia a la Policía con datos certeros permitieron dar con ambos a pocos kilómetros, a bordo de un coche. Los vecinos y familiares de la víctima se organizaron para buscar justicia por mano propia contra los acusados de homicidio, por lo que la intervención de los uniformados habría sido clave para arrestar a los hermanos y prevenir otras posibles tragedias.