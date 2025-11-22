Horror: le dispararon a una nena de 7 años mientras jugaba en el patio de su casa

Una nena de 7 años recibió un disparo en la cabeza cuando un grupo de delincuentes abrió fuego frente a la casa donde jugaba en San Miguel de Tucumán. El ataque ocurrió alrededor de las 16.30 del jueves en la calle Ricardo Rojas Primera, en el barrio San Cayetano. Según la reconstrucción del hecho, la nena estaba en su bicicleta junto a otros chicos dentro del domicilio. En ese momento, llegaron cuatro agresores y uno de ellos comenzó a disparar mientras otro filmaba con un celular.

La víctima recibió un balazo en la frente y fue trasladada primero a la policlínica de San Cayetano por sus familiares. Luego fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece internada con asistencia mecánica y un pronóstico reservado. Por el hecho, hay dos detenidos: un joven de 19 años y otro de 16. Sin embargo, la familia sostiene que el autor del tiro aún no fue capturado por la policía.

La tía de la nena denunció públicamente que el presunto tirador “no está preso”. Al mismo tiempo, reclamó: “¿Dónde está la Justicia? Que lo detengan, que paguen lo que le han hecho a mi sobrina”. La mujer aseguró que los agresores habrían ido “directamente a dispararle” a la menor. Explicó también que el ataque estaría vinculado a un conflicto previo entre los delincuentes y allegados de la madre de la nena.

Otra familiar detalló que los dos aprehendidos “son los que andaban en la motocicleta”. Por otra parte, agregó que aún falta apresar “a los dos que andaban caminando, que son el que filmaba y el otro que ha hecho el disparo”. La familia exige avances urgentes en la investigación y la detención de todos los involucrados. Mientras tanto, la pequeña continúa hospitalizada en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica.