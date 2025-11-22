Viento cálido y una sorpresa inesperada: el pronóstico para Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico para las próximas horas en Mar del Plata y la zona.

Si bien se prevé un sábado con temperaturas agradables y sol, el aviso por posibles chaparrones durante la mañana sorprendió a todos.

De acuerdo a los datos del organismo, hay entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones en las primeras horas de la jornada, por lo que es recomendable tener esta posibilidad en cuenta a la hora de planificar actividades al aire libre.

Pasado el mediodía, el SMN ya prevé un ascenso en la temperatura, que llegará a alcanzar la máxima de 20 grados con cielo despejado.

El viento oscilará entre los 13 y 22 kilómetros por hora y provendrá del sector norte, por lo que se esperan brisas cálidas.

Hacia la noche desciende la temperatura a los 14 grados con cielo parcialmente cubierto y una humedad del 67%.