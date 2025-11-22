Viento cálido y una sorpresa inesperada: el pronóstico para Mar del Plata
Mirá los datos del tiempo brindados por el Servicio Meteorológico Nacional para toda la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico para las próximas horas en Mar del Plata y la zona.
Si bien se prevé un sábado con temperaturas agradables y sol, el aviso por posibles chaparrones durante la mañana sorprendió a todos.
De acuerdo a los datos del organismo, hay entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones en las primeras horas de la jornada, por lo que es recomendable tener esta posibilidad en cuenta a la hora de planificar actividades al aire libre.
Pasado el mediodía, el SMN ya prevé un ascenso en la temperatura, que llegará a alcanzar la máxima de 20 grados con cielo despejado.
El viento oscilará entre los 13 y 22 kilómetros por hora y provendrá del sector norte, por lo que se esperan brisas cálidas.
Hacia la noche desciende la temperatura a los 14 grados con cielo parcialmente cubierto y una humedad del 67%.
