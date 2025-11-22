Apuñaló al ex con la ayuda de su hermana mayor

Se trata de dos hermanas de 22 y 23 años que fueron detenidas.

Una joven de 22 años que con la ayuda de su hermana un año más grande atacó a puñaladas a la ex pareja fue aprehendida el viernes en el barrio Belgrano y notificada de la formación de una causa penal. Junto a su hermana quedaron alojadas en el complejo penitenciario de Batán.

Todo quedó al descubierto tras un llamado al 911 que denunciaba la presencia de un joven herido en inmediaciones de las calles 230 y 31. El herido de 25 años presentaba heridas cortantes en un hombro y en la zona intercostal, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Este sábado deberán declarar ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale en Tribunales.

"Ingresó lúcido, consciente, recibió las primeras curaciones y no hay riesgos por el momento", señalaron autoridades policiales.

Personal de la comisaría undécima con jurisdicción en la zona hizo las primeras averiguaciones y aprehendió a la ex pareja del herido y su hermana.

En Gardel y San Salvador aprehendieron a las agresoras y las notificaron de una causa por lesiones graves, a la menor, y lesiones leves a la restante.

