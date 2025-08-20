Pasajera denunció a chofer de aplicación por cambiar el recorrido y bajarla del auto a la fuerza

Una mujer de 50 años denunció a un conductor de la aplicación Didi por haberla sacado a la fuerza de su Corsa en medio de una discusión por el camino escogido para llegar al destino. Según afirmó, el chofer se puso muy agresivo cuando pidió que le devolviera el dinero del viaje que ya había sido transferido.

La presentación fue realizada en la mañana de este miércoles en la comisaría 10ª de Rosario, donde la mujer relató que había pedido un Didi para ir hasta 27 de Febrero y Moreno. Agregó que el conductor de la aplicación tomó un camino diferente al marcado en el mapa y ella comenzó a indicarle por dónde dirigirse.

La denunciante enfatizó que en Gorriti y Alberdi empezaron a discutir porque el chofer quería doblar luego en Avellaneda. Fue allí que ella pidió la devolución de los 5.500 pesos que ya había abonado, algo a lo que el hombre se negó, de acuerdo a la mujer.

La pasajera admitió haber arrancado el frente del estéreo del Corsa en medio de la discusión. Luego, el conductor se bajó del auto, abrió la puerta del acompañante y la sacó por la fuerza haciéndola caer. Como ella le dijo que iba a llamar al 911 e intervinieron otros transeúntes, el hombre se subió al Corsa y se fue.