Perdió audífonos de su hijo con discapacidad en un Didi, acusa al chofer y pide ayuda para encontrarlos

Un adolescente con discapacidad busca desesperadamente un par de audífonos que fueron extraviados en un transporte de aplicación y que necesita recuperar con urgencia.

La pérdida ocurrió el pasado sábado cuando la madre del chico de 16 años se trasladaba a través de un coche de "Didi". Al bajarse, notó que había olvidado en el auto sus pertenencias, entre las que se encontraban su celular, una cartuchera negra y los mencionados audífonos.

Se trata de audífonos especiales hechos a medida y muy costosos.

Rápidamente, la familia se comunicó con la empresa de transporte y logró dar con el conductor pero la respuesta no fue la esperada: "Negó la existencia de los audífonos, el celular y el neceser que quedaron en su auto luego del viaje. Nos dijo que no los había visto y que, muy probablemente, se los había quedado otro pasajero", contó a 0223 Milagros, hija de la mujer.

En el intercambio con el chofer el hombre le comentó que, después de su mamá, había trasladado a una señora desde una vivienda a pocas cuadras de su casa. Con ese dato, se comunicaron con la chica que les dio una noticia reveladora.

"Me dijo que ella encontró las pertenencias y se las dio al chofer, que le comentó que eran de su mujer y las guardó en la guantera", narró sorprendida la joven.

Los dispositivos cuestan más de un millón de pesos cada uno y el adolescente los necesita con urgencia.

Así, la esperanza de encontrarlas se volvió casi nula pero la familia no cesará en la búsqueda. Según sostuvo Milagros, "el mayor problema no es el hurto en sí" sino el hecho de encontrar los audífonos que el chico tanto necesita.

"Él me dijo repetidas veces que no los tenía así que creemos que los tiró y por eso los estamos buscando. Son de suma importancia para mi hermano por que están fabricados a la medida de su oído y depende de ellos en el día a día, ya que está diagnosticado con hipoacusia severa", detalló.

La especificidad también genera que sean altamente costosos y de difícil reposición para la familia. El último presupuesto tiene una cotización de más de un millón de pesos por unidad, y data de 2024 (por lo que el valor podría ser más elevado).

Se trata de audífonos BTE Signia Motion Charge & Go, que se encontraban en su caja blanca (como la de las fotos).

"Buscamos que nos ayuden a recuperarlo", detalló Milagros. A quien los encuentre o tenga información para aportar, puede comunicarse al 2235225448.