Sobreseyeron al policía que cruzó el móvil con el que chocó y se mató un maratonista

El Juzgado de Garantías N°3 dictó el sobreseimiento instado por la defensa del policía que manejaba el patrullero contra el que chocó y se mato un maratonista que manejaba una moto en inmediaciones de las avenidas Paso e Independencia. Víctor José García estaba imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor.

El 28 de agosto pasado desde la fiscalía de Delitos Culposos solicitaron el sobreseimiento del conductor del patrullero y el pedido fue acompañado por la defensa del imputado a cargo del abogado penalista Martín Bernat. Tres meses antes, el abogado de la familia de José Ignacio Sallago había pedido la elevación de la causa a juicio, medida a la que se había opuesta la defensa de García al entender que había actuado en todo momento “con la única finalidad de detener a una persona que escapaba de la policía, tras las modulaciones de otros patrulleros que lo perseguían solicitando refuerzos, y que con ello cumplió los deberes a su cargo”.

En la resolución de 16 páginas a la que tuvo acceso este medio, la Jueza Rosa Frende sostuvo que Victor José García no violó el deber objetivo de cuidado que le era exigible en el concreto escenario fáctico bajo análisis”.

La magistrada dio plenamente acreditado que José Ignacio Sallago, luego de serle requerido que detenga su marcha por parte de funcionarios policiales, no acató la orden y emprendió una huída a alta velocidad por un sector neurálgico de la ciudad a bordo de una moto que registraba pedido de secuestro activo mientras atravesaba de manera temeraria semáforos en rojo con riesgo para sí mismo y para terceras personas.

Frende también consideró que el maratonista hizo esa conducción bajo condiciones metereológicas desfavorables, girando su cabeza hacia atrás durante la persecución policial, sin el casco debidamente colocado, bajo efectos de ingesta alcohólica y embistiendo a una velocidad de 92 km/h –un 50% por encima del permitido en avenidas- al móvil que ya estaba estacionado sin realizar maniobra de esquive alguna, aunque tenía disponibles carriles liberados que fueron empleados por el otro patrullero que estaba en su persecución.

“Fue la conducta de Sallago la generadora de una infracción al deber de cuidado por haber incrementado el riesgo permitido que se materializó en el resultado muerte, producto de las lesiones sufridas tras impactar con la camioneta policial, que ya se encontraba detenida”, concluyó.

La resolución fue del Juzgado de Garantías N°3.

José Ignacio Sallago tenía 33 años, era oriundo de la localidad de Bahía Blanca y se dedicaba al atletismo. Era parte del equipo runner JM Corredores, un club de atletismo y de corredores aficionados.

"Con hondo pesar hoy nos toca despedir a un atleta de nuestra institución. Ignacio Sallago, atleta bahiense que hace años se había sumado a las filas de nuestro club, siempre defendiendo los colores, como pocos", comentaron sus amigos en un posteo de Instagram.