Dobló fuerte, perdió el control y perdió una rueda: "El chico salió caminando"

Un tremendo siniestro vial ocurrió este martes a la mañana y, milagrosamente, no dejó heridos de gravedad a pesar de los resultados. El hecho ocurrió en la zona de Playa Chica y las imágenes sorprendieron a quienes pasaron por allí.

De acuerdo a dos testigos que enviaron su testimonio a 0223, se supo que el joven que conducía el Peugeot 206 venía circulando por la avenida Patricio Peralta Ramos en sentido sur cuando, por razones que se desconocen, perdió el control.

"Se despistó solo, dobló fuerte y estaba el pavimento mojado", contó uno de los vecinos de la zona y agregó: "Se escuchó un ruido fuerte y cuando fui a mirar estaba solo sin ningún auto al lado".

A su vez, una vecina de las torres que se ubican allí detalló que "el chico venía a alta velocidad". "Salió caminando solo", describió.

La curva es pronunciada y la zona es una de las que mayor cantidad de intervenciones viales tiene para evitar siniestros, debido a la cantidad de accidentes que ocurren cada año. Sin embargo, los choques no cesan.

"Menos mal que fue temprano porque no había tanta gente", agradeció el vecino.