Espectacular choque terminó con una camioneta incrustada entre las rejas de una casa: mirá el video

Un espectacular choque entre una camioneta y un auto se registró durante la tarde de este martes en la intersección de Mendoza y avenida Juan José Paso, donde una Porsche Cayenne, se incrustó en las rejas de una vivienda. El resultado del violento impacto quedó registrado en un video.

Según indicaron testigos del episodio, el siniestro ocurrió alrededor de las 19, cuando el conductor de la camioneta de alta gama circulaba a alta velocidad por Mendoza. Al llegar al cruce con Paso, impactó con un vehículo que era conducido por una mujer. Como consecuencia del golpe, la Porsche se incrustó contra las rejas de una vivienda ubicada en la esquina, mientras que el otro rodado quedó en sentido este, con daños visibles.

Vecinos de la zona contaron que no hubo heridos, aunque la escena generó conmoción entre quienes estaban en el lugar. "La dueña de casa salió pensando que había pasado algo dentro de su vivienda y se encontró con el auto contra las rejas. No dijo nada porque la mujer del auto estaba desesperada", relató un testigo a 0223.

Además indicó que el conductor de la camioneta es un joven que manejaba con música fuerte y a alta velocidad, lo que habría sido determinante para el desenlace.