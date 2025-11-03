Cuidado con las multas: disminuye la velocidad máxima permitida en una transitada autopista del país

Un importante cambio se implementó esta semana en la Autopista del Oeste, una de las trazas más transitadas del país, modificando los límites de velocidad permitidos.

Según lo dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la concesionaria del corredor, la velocidad máxima permitida se redujo de 130 km/h a 110 km/h.

“Se vienen registrando en ese tramo muchos siniestros y graves”, detallaron desde la concesionaria. Por ese motivo, la determinación que se tomó es reducir la máxima permitida

La modificación, que busca disminuir la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses por exceso de velocidad, alcanza a todo el trazado principal de la autopista, desde su inicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el partido de Luján.

Las autoridades informaron que la nueva normativa será acompañada por controles móviles y radares fijos para garantizar su estricto cumplimiento. Además, se reforzará la señalización vertical y luminosa para advertir a los conductores sobre los nuevos límites de 110 km/h, especialmente en las zonas urbanas de Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Moreno.

Desde la ANSV remarcaron que la medida "no busca sancionar, sino cuidar vidas" y recordaron que respetar los límites de velocidad puede reducir hasta un 40% las probabilidades de sufrir un accidente grave.