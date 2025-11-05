Kicillof inauguró el nuevo centro universitario “Puentes” en Coronel Vidal

Posteriormente a su visita por Mar del Plata, donde recorrió los avances de las obras de puesta en valor de la rambla y participó del acto a 20 años del No al ALCA, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles en el municipio de Mar Chiquita la ceremonia inaugural de la final de los Juegos Escolares Bonaerenses 2025 (JEBO), en la que participarán hasta el 7 de noviembre más de mil estudiantes de 6º año de educación primaria de escuelas públicas y privadas, como también de educación especial y centros complementarios. Fue en el polideportivo Presidente Perón con la presencia del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y el intendente local, Walter Wischnivetzky.

Bianco, Kicillof y Wischnivetzky en Coronel Vidal.

Otro centro universitario del programa “Puentes”

Además durante la jornada en la localidad marchiquitense de Coronel Vidal, Kicillof, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, inauguró un nuevo centro universitario del programa “Puentes”. Se trata del segundo espacio para la educación superior en el distrito luego del habilitado años atrás en Santa Clara del Mar.

El nuevo centro universitario en Vidal es el N°46 inaugurado en el territorio bonaerense a través de un programa que ya alcanza a 80 distritos que no contaban con carreras universitarias.

El nuevo centro universitario de Coronel Vidal.

Nuevas carreras universitarias en Mar Chiquita

Tras la puesta en funcionamiento del nuevo centro universitario Kicillof firmó un convenio para el dictado de la Tecnicatura Superior Universitaria en Producción Agropecuaria (UNLP) y la Diplomatura en Marketing Digital e Inteligencia Artificial (UNTREF).

Posteriormente, en el centro cultural de Vidal, Kicillof lideró un acto del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” donde entregó 107 netbooks para estudiantes de ocho escuelas del distrito.

La entrega de computadoras en Mar Chiquita alcanzó a 107 estudiantes.

Kicillof con los jóvenes de los JEBO 2025.

Además el gobernador firmó con el municipio un acuerdo de leasing para la adquisición de un camión recolector, un minibus y un compactador a través de un programa del Banco Provincia que ofrece financiación del 100% de los bienes, a cancelar en hasta 48 cuotas.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.