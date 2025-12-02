"Era el medio de transporte de una familia": les robaron el auto y apareció en un increíble lugar

Una familia de Mar del Plata denuncia un grave hecho que tuvo el peor desenlace y le generó una pérdida irreparable. Se trata del automóvil familiar que se perdió, víctima de un robo, pero que tuvo un final inesperado.

La imagen que encontraron lamentablemente se repite en diferentes zonas de la periferia de General Pueyrredon, cuando un coche aparece abandonado en un baldío o en un camino rural. Esta vez, el auto fue encontrado en Batán, desarmado y calcinado.

El auto apareció en una zanja.

El drama del robo se multiplicó una vez que apareció el vehículo. Lo preocupante para la familia del barrio Las Heras es que es el medio de transporte que utilizan para sus actividades. El único. Desde dicho barrio, los delincuentes robaron el Renault 9 y se fueron hasta Batán, a diez kilómetros. O al menos en la zanja que se ven en la imagen finalizaron la vida útil del vehículo.

"Es nuestro medio de transporte y de trabajo", lamentaron.

Tal como sucede en estos casos, la banda delictiva previamente desarticuló y separó las autopartes para, en último termino, prenderlo fuego. El auto apareció dos días después del robo.

"En Mar del Plata ya es casi diario que aparezca un auto robado prendido fuego, destrozado, abandonado", reclamó en su posteo la cuenta de Instagram @robos.mdp. Un problema que se repite en diferentes zonas y distintas instancias, sufriendo principalmente los propietarios del vehículo pero con una preocupación que llega hasta los destinos de las chatarras.