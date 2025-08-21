Revocaron la libertad asistida del asesino de Melina Briz, pero no volverá a la cárcel

En sintonía con el pedido de la abogada Adelina Martorella y la Fiscalía General, los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías revocaron la libertad asistida que a comienzo de julio se le otorgó la libertad asistida a Ariel Troncoso, condenado por el femicidio de Melina Briz en febrero de 2012.

Acompañada por Horacio Briz, padre de la joven de 18 años cuyo cuerpo apareció a la vera de la ruta 55, cerca de la localidad de Mechongué, la profesional aclaró que la medida no se hará efectiva de manera inmediata ya que será recurrida por la defensa oficial de Troncoso.

Martorella explicó que la decisión de los jueces Pablo Poggetto y Alfredo Deleonardis de revocar la decisión del Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta se basó en que no se respetó la progresividad del sistema y que los informes penitenciarios –tal como habían señalado en la audiencia de hace un mes y medio- no demuestran que Troncoso haya reflexionado sobre su accionar.

“Planteamos que durante la etapa de ejecución en la que nos encontramos no puede dejarse de lado la ley de perspectiva de género y la guía para las buenas prácticas de la Suprema Corte de Justicia”, agregó.

Tal como se informó oportunamente, si bien los plazos legales le permitían a la defensa de Troncoso solicitar la libertad asistida, la oposición estaba fundada en parte por los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre la conducta del condenado.

Troncoso, que fue condenado en abril de 2015 a 18 años de prisión como autor penalmente responsable de homicidio simple, fijó domicilio en un complejo habitacional de Mar del Plata tras la decisión que se tomó a comienzo de julio.

El cuerpo sin vida de Melina Briz apareció a mediados de febrero de 2012 a la vera de la ruta 55, cerca de la localidad de Mechongué. El cadáver estaba desnudo, cubierto por cal y tapado con ramas. Además, tenía signos de haber sido estrangulada y con heridas en las muñecas.

Durante el juicio, Troncoso había confesado ser el autor del asesinato de Melina Briz, la joven con la que estaba en pareja. “Melina era una persona maravillosa, lo único que puedo decir es perdón, perdón, jamás hubiera pensado este final. No solo le quite la vida a ella sino también a toda la gente que la quería”, relató.