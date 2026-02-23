Postergaron el inicio del juicio al mecánico que atropelló y mató a un ladrón
Personal policial fue a buscar a los candidatos a jurados que no se presentaron. La selección comenzará a las dos de la tarde.
El marcado ausentismo de los ciudadanos convocados para la selección de jurados provocó que se postergue para la tarde el inicio del juicio al mecánico que atropelló y mató en el barrio Las Lilas al ladrón que había entrado a robar a su taller.
A las 9 de la mañana estaban presentes solamente 20 de los 42 ciudadanos convocados. "Otros cuatro llegaron a las diez de la mañana, pero por el proceso propio de selección, que incluye la chance de desestimar con y sin causa a varios, las partes indicaron la necesidad de más candidatos", dijeron las fuentes consultadas por este medio.
A partir de esa situación, el Juez Pablo Viñas dispuso que la actividad comience a las 14 y que la fuerza pública vaya a buscar a los candidatos convocados por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que no se hicieron presentes.
Tal como se informó, la investigación estuvo a cargo de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 y la defensa del acusado homicidio agravado por alevosía la ejerce el abogado penalista César Sivo.
