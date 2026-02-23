Postergaron el inicio del juicio al mecánico que atropelló y mató a un ladrón

El marcado ausentismo de los ciudadanos convocados para la selección de jurados provocó que se postergue para la tarde el inicio del juicio al mecánico que atropelló y mató en el barrio Las Lilas al ladrón que había entrado a robar a su taller.

A las 9 de la mañana estaban presentes solamente 20 de los 42 ciudadanos convocados. "Otros cuatro llegaron a las diez de la mañana, pero por el proceso propio de selección, que incluye la chance de desestimar con y sin causa a varios, las partes indicaron la necesidad de más candidatos", dijeron las fuentes consultadas por este medio.

A partir de esa situación, el Juez Pablo Viñas dispuso que la actividad comience a las 14 y que la fuerza pública vaya a buscar a los candidatos convocados por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 que no se hicieron presentes.

Tal como se informó, la investigación estuvo a cargo de la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 y la defensa del acusado homicidio agravado por alevosía la ejerce el abogado penalista César Sivo.