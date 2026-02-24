Se termina la espuma: abren retiros voluntarios en una famosa fábrica de cerveza

Aseguran que con los retiros voluntarios en la tradicional cervecería, se reduce la producción en todo el país.

Una planta que hace apenas unos años había sido presentada como una apuesta fuerte a la producción argentina atraviesa hoy un proceso de cambios silenciosos, con negociaciones internas y decisiones que anticipan un nuevo escenario para sus trabajadores.

La reconocida firma dejará decenas de puestos de trabajo sin cubrir. Imagen ilustrativa de archivo 0223.

Detrás de ese movimiento aparece una definición concreta: Cervecería y Maltería Quilmes decidió avanzar con un recorte profundo del personal en su planta de Zárate, inaugurada en 2020 tras una inversión de 5.000 millones de pesos para elaborar en el país la cerveza mexicana Corona. La compañía activó un esquema de retiros voluntarios para reducir su dotación en un contexto marcado por la apertura de importaciones y la caída del consumo.

Cuando la planta comenzó a operar, contaba con 260 trabajadores. Hoy ese número ya bajó a 140 y el acuerdo con el gremio prevé otros 60 retiros voluntarios, lo que dejaría a la dotación prácticamente en la mitad de la original.

El ajuste no es nuevo. Durante el segundo semestre de 2025 ya se habían registrado desvinculaciones, en paralelo a un fuerte retroceso de las ventas que, según fuentes sindicales, alcanzó cerca del 45% en el último año. Ese escenario impactó directamente en la actividad y derivó en la paralización de la producción en la fábrica central.

La contracción también se reflejó en la cadena productiva: la molienda e industrialización de cebada cervecera cayó alrededor de un 17%, un indicador que expone el freno que atraviesa el sector.

Desde el sindicato explicaron que el acuerdo de retiros voluntarios se firmó ante el riesgo concreto de una detención total de la producción e incluso un eventual cierre. Referentes gremiales vincularon la situación a una importación que calificaron como “indiscriminada” y a la marcada baja en el consumo de cerveza.

Un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN), elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, indicó que las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025.

Como parte de la reestructuración, la planta pasará de tres turnos a uno solo. La operación quedará concentrada en la línea de envases de vidrio no retornable, con el objetivo de sostener el envasado, aunque con una estructura de personal considerablemente más reducida.