Otro banco del país, en la mira por despidos sin causa: denuncian que ya echó a 60 empleados

Desde la Asociación Bancaria de Rosario denunciaron una serie de despidos en una entidad bancaria de la provincia de Santa Fe. El conflicto laboral pasó a un cuarto intermedio y se aguarda una definición en las próximas horas a instancias del Ministerio de Trabajo.

Según replicaron medios locales, en la última tanda el Nuevo Banco de Santa Fe despidió 7 empleados. Así, suman 60 los trabajadores bancarios cesanteados en lo que va del año. En este marco, este lunes se llevaron a cabo asambleas en las diferentes sucursales de la entidad bancaria en la ciudad de Rosario con cese de actividades.

Se realizaron asambleas en la Casa Matriz y en la sucursal Oroño del Nuevo Banco Santa Fe.

Analía Ratner, secretaria general de La Bancaria en Rosario, denunció que la entidad avanzó con despidos “sin causa”, una medida que el gremio considera un atropello a las fuentes de trabajo.

La situación laboral es crítica en los bancos de Rosario. Ya se han cerrado sucursales del Bank City y del Banco Macro, mientras que Santander proyecta clausurar cinco más, afectando decenas de puestos laborales.