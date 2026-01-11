Viajar a la Costa Atlántica ya es más caro: cuáles son los nuevos precios

Viajar hacia las playas bonaerenses es más caro desde esta semana debido a una nueva actualización en las tarifas de peaje aplicada por la Provincia. El incremento oscila entre el 7% y el 10% según el tramo, afectando a la autopista Buenos Aires-La Plata y los corredores hacia la Costa Atlántica. Desde el Ejecutivo explicaron que la suba busca sostener tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial en meses de alta circulación.

En la Ruta 2, los peajes de Samborombón y Maipú alcanzaron los 7.000 pesos para el pago manual, mismo valor que rige para la estación de La Huella en la Ruta 11. Con este nuevo esquema tarifario, el costo total de peajes para llegar en auto a destinos como Mar del Plata o Pinamar ronda los 23 mil pesos. La empresa AUBASA utiliza un índice que combina salarios e inflación para determinar estos ajustes trimestrales.

TelePASE es el único medio habilitado y tiene un fuerte descuento.

Cuál es el sistema que ofrece descuentos de hasta el 50%

Por otro lado, el sistema de cobro electrónico sigue expandiéndose en las rutas nacionales 12 y 14, donde ya no se acepta el pago en efectivo desde el 6 de enero. En una primera etapa, el TelePASE es el único medio habilitado y ofrece descuentos importantes del 50% respecto a otros sistemas. Próximamente se sumarán opciones de pago con tarjetas, códigos QR y billeteras virtuales a través de tótems señalizados en las estaciones.

El nuevo concesionario de estas trazas nacionales, Autovía del Mercosur, inició también un plan de obras que incluye bacheo intensivo y recuperación de banquinas para mejorar la seguridad. En la zona de Puerto Yeruá ya se demolieron las antiguas cabinas manuales para montar el sistema de flujo libre que agilizará el tránsito hacia Brasil. El objetivo principal es modernizar la infraestructura vial y optimizar la experiencia de los usuarios en el corredor.