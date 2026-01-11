Tristeza por la muerte de un reconocido músico de los bares marplatenses

Será velado este lunes a partir de las 9:30 en Sepelios Puerto, en avenida Luro al 6454.

A los 52 años, murió el reconocido músico necochense Gastón Leandro, quien durante muchísimo tiempo llevó su talento y carisma a los bares marplatenses. La noticia fue confirmada en redes sociales por su familia.

"Somos la familia de Gastón. Con mucha tristeza queríamos comunicar su fallecimiento", fue el mensaje con el que comunicaron el triste deceso del guitarrista y cantante local.

Leandro, además de haberse presentado en bares durante 30 años, donde principalmente realizaba covers, también se desempeñó en la animación de eventos, shows en vivo y producción de espectáculos. A su vez, el último tiempo trabajó en la Municipalidad, al dedicarse a las tareas de sonido en el Concejo Deliberante.

Incluso, en sus redes sociales cuenta con imágenes en las que se lo ve compartiendo escenario con diferentes figuras del rock argentino, como Charly García y Pappo.

En tanto, desde su familia informaron que el artista será despedido este lunes a partir de las 9:30 en Sepelios del Puerto, ubicado en la avenida Luro al 6454.