Se despertó el dólar oficial: así cerraron las cotizaciones este jueves

El dólar oficial mayorista, que es la referencia del mercado, subió por segunda jornada consecutiva este jueves 21 de agosto: trepó $14 a $1.315 y acumula una suba de $22,5 en las últimas dos jornadas.

A su vez, el dólar minorista subió $1.325,53 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (Bcra). En tanto, en las pantallas del Banco Nación (BNA) cerró a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,5.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanza 0,4% a $1.314,66, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,4% a $1.317,09.

