El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y volvió a superar los $1.300: cómo cerró este miércoles
La divisa estadounidense acumulaba una racha de 12 ruedas consecutivas a la baja en el segmento mayorista.
20 de Agosto de 2025 17:19
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial subió este miércoles 20 de agosto por primera vez en 13 jornadas y volvió a superar los $1.300, en rueda donde el mercado volvió a estar atento a las cauciones bursátiles.
El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $8,5 a $1.301. A su vez, el dólar minorista trepó a $1.314,80 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (Bcra). En tanto, en el Banco Nación (BNA) avanzó $5 a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta.
Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.
En cuanto a los paralelos, el dólar MEP sube 0,8% a $1.307,27, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,4% a $1.311,23. Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.
