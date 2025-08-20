El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y volvió a superar los $1.300: cómo cerró este miércoles

El dólar oficial subió este miércoles 20 de agosto por primera vez en 13 jornadas y volvió a superar los $1.300, en rueda donde el mercado volvió a estar atento a las cauciones bursátiles.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $8,5 a $1.301. A su vez, el dólar minorista trepó a $1.314,80 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (Bcra). En tanto, en el Banco Nación (BNA) avanzó $5 a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,5.

dólar MEP

dólar contado con liquidación (CCL)

dólar blue

En cuanto a los paralelos, elsube 0,8% a $1.307,27, al tiempo que ello hace 0,4% a $1.311,23. Por su parte, else mantuvo en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.