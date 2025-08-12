El dólar blue bajó por primera vez en cuatro ruedas: a cuánto cerró este martes

El dólar blue bajó este martes 12 de agosto a $1.310 para la compra y a $1.330 para la venta y anotó su primera caída en cuatro ruedas.

La divisa paralela cayó $5 pero la brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene por segundo día consecutivo en terreno positivo, en torno al 1%.

Por su parte, el dólar minorista en el promedio de entidades financieras del Banco Central (Bcra) perdió un 0,7% a $1.330,76 para la venta y en el Banco Nación (BNA) retrocedió $5 hasta los $1.290 para la venta y $1.330 para la compra.

El dólar blue cerró $1.310 para la compra y a $1.330 para la venta

El dólar MEP cotiza a $1.322,65 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,19 y la brecha se posiciona en 0,6%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45.