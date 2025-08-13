El dólar blue sube y por primera vez en tres semanas supera al billete minorista: cómo cerraron las cotizaciones este miércoles

El dólar blue registro una suba de $10 este miércoles 13 de agosto y por primera vez en tres semanas la divisa paralela superó al dólar oficial, que se ubica en $1.325 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en torno al 1,8%.

En tanto, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) cedió un 0,2% a $1.328,23 para la venta y en el Banco Nación (BNA) se disminuyó otros $5 y cerró en los $1.325.

El dólar oficial se ubica en $1.325 para la venta.

El dólar MEP opera a $1.317,52 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.319,71 y la brecha se posiciona en 0,5%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,01.