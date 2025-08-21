Esta vez no lo perdonaron y Gustavo Costas sufrió una dura sanción: ¿dirige el clásico?

No es la primera vez que a Costas se le sale la cadena pero esta vez el Tribunal de Disciplina no lo perdonó.

Otra vez fue sancionado Gustavo Costas. Pero esta vez no podrá zafar como la última vez, luego del episodio de la primera fecha con Nicolás Lamolina en la derrota con Barracas Central: le dieron cuatro fechas y volverá a dirigir a Racing justo para el clásico ante Independiente, en el Cilindro, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Después de otro momento de furia y de aplausos irónicos para el árbitro Darío Herrera, que le concedió un penal a Tigre sobre el final para que empatara parcialmente (más tarde lo ganó en Avellaneda), el técnico académico recibió una dura sanción que no podrá ser levantada. De esta manera, Costas se perderá los duelos frente a Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, San Lorenzo y Huracán.

A su vez, el defensor central Franco Pardo, que fue expulsado el viernes pasado y héroe en la clasificación de la Academia ante Peñarol por la Copa Libertadores, recibió una sola fecha de suspensión y volverá a estar disponible contra el "Tatengue" en el Presidente Perón. Federico Costas, hijo y ayudante de Gustavo en el cuerpo técnico, también fue expulsado pero lo sancionaron por dos partidos.

El técnico de Vélez, Guillermo Barros Schellotto, también fue expulsado por una aparente confusión en un cambio sobre el final del partido en la victoria de su equipo ante Independiente el último sábado por la noche. Tras una discusión con el cuarto árbitro, Leandro Rey Hilfer lo expulsó y este jueves se conoció su suspensión válida por dos compromisos. Sin embargo, esa pena puede ser cambiada por multa y se podrá sentar en el banco.

