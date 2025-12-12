Aldosivi sigue con las despedidas: cinco más dejaron de ser parte del plantel

Iba a ser un año de cambios. Inevitablemente, Aldosivi se salvo del descenso en la última fecha, Guillermo Farré agarró un equipo armado y, en una nueva temporada y con mercado de pases por delante, buscará imponer su estilo. Por eso, lo primero que hizo fue avisar qué jugadores no iba a tener en cuenta y ya son siete los que fueron despedidos en las redes sociales del "tiburón".

Los más pesados, obviamente, son los que tienen más tiempo y que formaron parte del equipo que le dio el ascenso. Ayer había sido el turno de Ignacio Guerrico y Marcelo Esponda, y más tarde le tocó a Gonzalo Mottes, otro de los emblemas del conjunto que lo devolvió a Primera División. El marcador central se va con 52 partidos, como referente y un cariño muy especial de la gente.

Este jueves comenzó con el anuncio de los futbolistas que estaban a préstamo y deberán regresar a sus clubes. El caso del marplatense Tobías Cervera es el más especial, porque fue una vuelta esperada para reemplazar a Elías Torres, pero no logró la contundencia de otros momentos. Jugó 15 partidos y convirtió un gol, y ahora tiene que sumarse a las prácticas de Rosario Central, para saber qué será de su futuro.

El otro que se vuelve al club de origen es Tiago Serrago, que fue siempre titular pero mostró mayor funcionamiento en el paso de Mariano Charlier. Con Farré no tuvo tanta llegada y regresa a River con 27 encuentros y 2 tantos, uno inolvidable en La Bombonera frente a Boca.

Misma situación para El marcador central Yonathan Cabral también se terminó el préstamo y regresó a Atlético Tucumán. Por su parte, Tomás Kummer fue recambio en distintos momentos y terminó jugando 7 encuentros, antes de volver a Talleres. Por último, el arquero Nahuel González, proveniente de Vélez, cumplió su contrato sin sumar minutos.



