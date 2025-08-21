Nico Vázquez y Gimena Accardi firman el divorcio: los detalles de la división de bienes tras el escándalo

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue sumando capítulos con el correr de los días, más allá del reconocimiento de la infidelidad por parte de la actriz. Después de varias semanas de especulaciones, trascendió la fecha exacta en la que la pareja firmará oficialmente el divorcio, algo que ya había anticipado el ex "Casi Ángeles" durante su comunicación con la prensa el martes pasado.

En el programa "Sálvese quien pueda" revelaron que, tras un año de crisis y un supuesto tercero en discordia, hoy mismo será el día en que se concrete la rúbrica del divorcio. Según contaron en el ciclo conducido por Yanina Latorre, todo se aceleró en las últimas semanas y ambos dieron el visto bueno para que el trámite se lleve a cabo rápidamente: “Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto", aseguraron.

Al mismo tiempo, advirtieron que el intérprete se mostró un tanto ofuscado por el desenlace de la historia y las versiones que no pararon de surgir: "Él dice haberla perdonado, lo que le dolió fue cómo se desencadenó todo". El acuerdo, por lo pronto, sería en absolutos buenos términos, con un reparto equitativo de los bienes y la artista quedándose, en principio, con la vivienda familiar.

A su vez, el protagonista de la obra de teatro "Rocky" ya se instaló en un departamento de la Capital Federal que había adquirido este mismo año. Además, pese a la ruptura, seguirán trabajando juntos, ya que Accardi continuará la gira teatral con el compañero con el que fue vinculada sentimentalmente, Andrés Gil. “Nico está tranquilo, no tiene nada contra el chico porque cree que no es", remarcaron.