Amenazaron a un chico con un cuchillo en la playa para asaltarlo tienen 15 y 16 años

Dos adolescentes de 15 y 16 años que el lunes a la tarde asaltaron a un chico de 13 en la playa Bristol tras amenazarlo con un cuchillo fueron aprehendidos por personal policial que secuestró el arma empleada y los elementos sustraídos.

Gorra secuestrada.

Fueron efectivos de la Sub comisaría Casino quienes alcanzaron en Plaza Colón al mayor de los adolescentes y en Lamadrid y Brown al menor: en poder de este último hallaron una gorra con visera de color celeste y rosa, y un par de ojotas tipo sandalias sustraídas en la playa.

Al confirmar que ambos autores eran menores se le dio intervención al fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que dispuso la formación de una causa por robo.