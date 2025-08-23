Los 5 jugadores más infravalorados de la Primera División argentina

Los jugadores que tienen un enorme potencial para revelar su talento y convertirse en estrellas del fútbol argentino.

Thiago Fernández (21 años, Vélez Sarsfield)

El talentoso extremo aprendió lo que es una lesión grave al principio de su carrera. Thiago Fernández se recupera de una rotura del ligamento cruzado, y esperamos que el jugador tenga fuerzas suficientes para volver a jugar tan prometedor y motivado como antes de la lesión.

Recordemos que en 2024, Thiago marcó 5 goles y dio 6 asistencias en Primera División, y también jugó con la selección argentina sub-23, pero no entró en la convocatoria final para los Juegos Olímpicos. Fernández ha desaparecido de los radares de los ojeadores de los principales clubes europeos, pero no hace mucho, el Villarreal se interesó por él.

Milton Delgado (20 años, Boca Juniors)

Transfermarkt tasa a este centrocampista defensivo en €5.5 millones, una cifra impresionante para su edad, pero lejos del límite para Milton Delgado. Ya ha disputado 33 partidos con Boca Juniors y juega en la selección sub-20 de Argentina.

El joven tiene un gran potencial y muchas ganas de desarrollarse. Nuestro país ha dado al fútbol un montón de centrocampistas de gran clase especializados en la destrucción. Pero Milton también necesita mejorar sus habilidades, al fin y al cabo, aún no ha marcado ningún gol con su club.

Mariano Troilo (22 años, Club Atlético Belgrano)

Estamos acostumbrados a que los centrales argentinos no sean especialmente imponentes en estatura, pero lo compensan con su capacidad de salto y su excelente juego en los duelos aéreos. El prometedor Mariano Troilo podría convertirse en un jugador de la nueva generación, mide 194 centímetros. Además, sabe jugar duro sin pasarse de la raya.

En 57 partidos con Belgrano, Mariano marcó 2 goles pero no recibió ni una sola tarjeta roja. Lionel Scaloni se fijó en Troilo, lo convocó para la selección argentina y el Parma pagó una cifra récord a Belgrano por su pase. El defensor aún no ha jugado con la Albiceleste, pero se confía en que su debut propiamente dicho esté a la vuelta de la esquina.

Santiago Montiel (24 años, Club Atlético Independiente)

La progresión de este futbolista, capaz de jugar en ambas bandas del centro del campo, se frenó en 2025. Pero un año antes, Santiago Montiel demostró que era capaz de marcar 4 goles y dar 4 asistencias en 18 partidos de la primera división argentina en una sola temporada.

Quizá en el futuro, este joven marque goles para la selección argentina tan importantes como los de su primo, Gonzalo Montiel.

Facundo Farías (22 años, Estudiantes de La Plata)

Este mediocampista ofensivo aún no ha contribuido en ninguna de las victorias de su actual equipo. El regreso de Facundo Farías a las canchas tras una grave lesión no ha sido exitoso hasta el momento, pero conocemos el potencial de este chico, que ya fue convocado a la selección argentina y jugó junto a Lionel Messi en el Inter de Miami.

