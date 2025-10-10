¿Otra vez?: el SMN anunció un alerta amarillo para este sábado en Mar del Plata

Después de un viernes de playa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, rige un alerta amarillo por tormentas para este sábado.

El cielo se presentará nublado con unos 12 grados de temperatura por la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el norte.

Por la mañana la temperatura ascenderá levemente a los 13 grados, mientras que el viento rotará al este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde se esperan tormentas aisladas con una temperatura máxima de 18 grados, mientras que el viento soplará desde el este entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la noche se esperan tormentas fuertes. Según indicó el organismo, la ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.