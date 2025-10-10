Bajó del colectivo en la terminal y lo acusaron de robarle a una pasajera

Un hombre de 36 años acusado de robarle a algunos pasajeros del colectivo que hizo el recorrido Junín Mar del Plata fue aprehendido este viernes en la estación ferro automotora y notificado de la formación de una causa penal.

Personal del Destacamento Ferroautomotor junto a efectivos de la Policía Federal llegaron al sector de boleterías dónde una mujer de 57 años pedía auxilio mientras retenía a un hombre al que acusaba de robarle dinero durante el viaje en colectivo.

Al momento se identificar al sujeto hallaron entre sus prendas 613.600 pesos cuyo origen no pudo acreditar, por lo que quedó aprehendido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor por el delito de hurto en grado de tentativa, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.