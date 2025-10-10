“No tenemos nada que ver con ese teléfono”: la versión de la dueña del local de celulares clausurado en el centro

Carolina, propietaria del local de reparación de celulares clausurado en las últimas horas en la zona de 20 de Septiembre entre San Martín y Rivadavia, negó cualquier vínculo con el iPhone robado que motivó el operativo policial. “Somos gente laburadora y honesta. No tenemos nada que ver con ese teléfono”, aseguró.

La mujer explicó que el negocio abrió hace apenas un mes, luego de que ella y su socio fueran víctimas de una estafa que los obligó a buscar un nuevo lugar de trabajo de forma urgente. “Nos estafaron hace un mes y medio o dos en la oficina anterior, así que tuvimos que alquilar de apuro. El contrato está todo en regla, pero todavía no habíamos hecho la habilitación porque no llegamos con los costos”, contó a 0223.

Según relató, en la tarde del jueves personal policial se presentó en el comercio mientras ella trabajaba en la reparación de una consola. “Nos dijeron que estaban buscando un iPhone 14 Pro color grafito que se había encendido en la esquina de San Martín y 20 de Septiembre. Les permitimos ingresar sin pedir orden de allanamiento, porque no tenemos nada que ocultar”, afirmó. “Revisaron todos los dispositivos, las cajas y los registros de nuestros clientes, pero ese modelo nunca estuvo en nuestro taller”, añadió.

Carolina explicó que la ubicación del teléfono “tenía un rango de unos 30 metros”, por lo que pudo haberse activado desde otro local o desde alguno de los edificios cercanos. “Nosotros hacemos microelectrónica, reparación de placas y cambio de vidrio. No trabajamos con software ni con desbloqueo de equipos, y mucho menos con teléfonos robados”, subrayó.

Respecto de la clausura, reconoció que el local no contaba aún con la habilitación municipal. “Nos faltaba actualizar el matafuego, hacer el cableado con cable canal y colocar las luces de emergencia. Queríamos pagar el primer mes, acomodar el lugar y después hacer todo eso”, explicó. Según indicó, el inspector municipal que se presentó en el lugar les recomendó presentarse ante el Juzgado de Faltas el lunes para regularizar la situación.

Por último, la comerciante expresó su preocupación por el impacto del hecho en la imagen del negocio. “Hace un mes que abrimos y esto nos afecta un montón. Nos costó mucho levantar el local y que ya tenga mala reputación por un teléfono con el que no tenemos nada que ver es muy injusto”, lamentó. “Nosotros no buscamos atajos. Trabajamos y salimos adelante sin perjudicar a nadie”, concluyó.