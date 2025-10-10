Lo amenazaron de muerte con un arma de fuego y lo golpearon violentamente: terminaron en Batán

Dos hombres de 33 y 34 años fueron detenidos este viernes en el barrio Punta Mogotes luego de agredir y amenazar con armas de fuego a un vecino de 33 años, en el marco de una disputa por un departamento.

El hecho ocurrió en la zona de Avenida de los Trabajadores al 4100. La víctima, que presentaba lesiones, denunció el ataque ante personal policial que acudió tras un llamado al 911. Los efectivos aprehendieron a los sospechosos en las inmediaciones y, por orden de la fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, se realizó un registro de urgencia en la vivienda de uno de ellos.

Durante el operativo se secuestraron una escopeta calibre 12/70 marca Magtech, una pistola Bersa calibre .380, cartuchos de distintos tipos y un teléfono celular.

Ambos imputados fueron notificados de la formación de causa: el hombre de 33 años por amenazas agravadas, lesiones y tenencia ilegal de arma de fuego, y el de 34 por amenazas agravadas y lesiones. Los dos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44, mientras que las armas quedaron a disposición de Policía Científica para peritajes.