Asesinaron a un modelo y cantante marplatense en México: el recuerdo de una nota que le brindó a 0223

El modelo y cantante marplatense Federico Dorcaz fue asesinado el último jueves en la Ciudad de México. Según informaron medios locales, el ataque ocurrió cerca de Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y todo apunta a que se trató de un ataque directo.

Dorcaz, de 28 años, circulaba en su camioneta cuando fue interceptado por dos motociclistas que abrieron fuego. Intentó escapar, pero fue alcanzado por los disparos y murió en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia local investigan el hecho bajo la figura de homicidio doloso.

Federico Dorcazberro —su verdadero apellido— nació en Mar del Plata y a los 13 años se mudó con su familia a España. A los 18 comenzó su carrera como modelo, tras ser descubierto “caminando por la calle en Barcelona”, según había contado en una entrevista con 0223. “Tuve la oportunidad, en Nueva York, de empezar con la música. Canto desde bien chiquito. Y ahí empezó todo”, decía entonces.

En esa charla, el artista también había relatado su paso por Los Ángeles, donde realizó sus primeras producciones, y su decisión de instalarse en México en 2023. “Yo sabía que mi carrera acá se podía impulsar. Es un lugar donde, si explotás, explotás en todos lados. Estoy muy feliz en México, me está yendo muy bien”, había expresado.

Dorcaz residía en la capital mexicana junto a su pareja, la cantante y creadora de contenido venezolana Mariana Ávila. Su carrera musical incluía canciones como A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar.