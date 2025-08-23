Franco Colapinto recibió una gran noticia pensando en su futuro

En las últimas horas se dio a conocer la contratación de dos pilotos, que eran competidores del argentino, por otro equipo de la máxima categoría.

Luego de unos meses complicados para Franco Colapinto en las últimas horas llegó una gran noticia para el argentino. Después de tantas críticas y opiniones contra el argentino, parece que las buenas llegarón.

La gran novedad de la jornada fue que Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez -dos pilotos que surgieron como competidores para Franco para la butaca de Alpine 2026- ya habrían firmado su contrato con el equipo Cadillac para la próxima temporada. De esta manera la chance que el segundo asiento del equipo francés sea ocupado por el finlandés o el mexicano queda desestimado.

La marca americana Cadillac anunció su llegada a la Fórmula 1 a principios de este año. A partir de allí fueron muchos los nombres que se fueron barajando para ser parte de este proyecto. El finlandés era el principal candidato junto a Sergio “Checo” Pérez. Estos dos parecen ser la apuesta de Cadillac para su ingreso en la máxima categoría y según contó el medio especializado Racingnews365 el anunció de ambos se hará en las horas previas al Gran Premio de Países Bajos.

Ante esta noticia parece que las posibilidades se empiezan a caer y Colapinto tendría la chance de trabajar en su idea de continuar en Alpine. Todos los indicios que deambulan por la intimidad de la categoría apuntan a su permanencia en Alpine. Pero los rumores son una constante dentro del día a día de Colapinto. El argentino debe lidiar y enfrentarse a la presión que genera sentir los cuestionamientos.