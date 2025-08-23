Moto GP: el impactante accidente de Pedro Acosta y el milagro del camarógrafo en Hungría

Un camarógrafo se salvó por milímetros de ser golpeado por la moto de Pedro Acosta en Balaton Park. El hecho estremeció al MotoGP pero, por fortuna, no hubo heridos.

El Gran Premio de Hungría de MotoGP dejó una de las escenas más estremecedoras de la temporada. Durante la clasificación, Pedro Acosta sufrió una fuerte caída en la curva 8 de Balaton Park y su moto, completamente fuera de control, estuvo a punto de impactar de lleno contra un camarógrafo que trabajaba en el lugar. Lo que pudo haber sido una tragedia terminó en un verdadero milagro.

Acosta, al perder el control de su KTM RC16 de 157 kilos, vio cómo la moto se deslizaba con una inercia impresionante. La grava del circuito, que normalmente detiene a las máquinas en este tipo de maniobras, no alcanzó para frenar su trayectoria. El vehículo rebotó contra la barrera de neumáticos, la sobrepasó y salió disparado hacia la zona donde se encontraba un trabajador de Dorna con su cámara.

El camarógrafo, identificado como Joao, se salvó por centímetros. La moto se dirigía directo hacia él como un proyectil, pero la combinación entre reflejos, fortuna y la protección del muro de contención evitaron un golpe directo que podría haber tenido consecuencias fatales. La secuencia fue registrada en imágenes oficiales del MotoGP y rápidamente se viralizó en todo el mundo.

Pedro Acosta, al percatarse de la situación, se levantó inmediatamente y corrió a constatar el estado del trabajador. El gesto del joven español reflejó la preocupación humana por encima de la competencia, en un fin de semana donde la seguridad volvió a quedar en el centro de la escena. La organización confirmó que tanto el piloto como el camarógrafo se encuentran en perfecto estado de salud.

Más allá del susto, el Gran Premio de Hungría tuvo también a Marc Márquez como gran protagonista. El piloto de Cervera se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:36.518 y más tarde se impuso en la carrera sprint, demostrando su vigencia en la categoría. Acosta, por su parte, había sido líder en una de las prácticas clasificatorias, reafirmando su gran presente a pesar del accidente.

Este episodio quedará como una de las imágenes más impactantes del MotoGP 2025. Un recordatorio de lo extremo que puede ser este deporte y de lo valioso que resulta cada detalle de seguridad para pilotos, equipos y trabajadores que, día a día, forman parte del espectáculo más veloz del mundo.