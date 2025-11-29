"Gracias a dios está viva": hallaron a la joven que era buscada desde el domingo

Allegados a la joven que era intensamente buscada desde el domingo confirmaron que la encontraron este mediodía en el conurbano bonaerense.

La marplatense de 26 años estaba desaparecida desde hacía seis días, luego de haber viajado a San Martín junto a su madre y su hermano menor para visitar a su abuela. Según la denuncia, salió de la casa durante la madrugada (alrededor de las 2) diciendo “ahora vuelvo”, pero no regresó. Con el correr de las horas y sin noticias, la abuela realizó la denuncia en la comisaría primera de San Martín y comenzó un operativo para dar con ella.

El caso generó preocupación en su entorno: mientras su madre y su hermano volvieron a Mar del Plata, ella había quedado sin contacto y no respondía llamados ni mensajes.

Finalmente, esta tarde sus familiares y amigos confirmaron que fue hallada. “Gracias a Dios está viva”, dijeron a 0223 desde su entorno, que ahora busca recuperar la tranquilidad después de días de enorme angustia.

Por el momento no trascendieron más detalles sobre el accionar policial en su hallazgo pero los amigos y familiares agradecieron a todos los marplatenses por compartir su búsqueda.

"Es fundamental compartir"

Su hermana, Ivana, agradeció a todos los que hicieron posible su hallazgo. "Quiero agradecer a todos por compartirlo, y en especial a la Fiscalía 3, la Comisaría 1 y la DDI de San Martín porque nos dejaron estar con ellos en la investigación y siempre nos contuvieron", aclaró.