Háganle un monumento a Puente: el arquero fue el héroe de Quilmes campeón

La tarde soñada para Manuel Puente. El pibe fue el gran protagonista de Quilmes en la definición del Torneo Clausura, se bancó los 90 minutos y en la definición por penales se hizo enorme para atajar tres de los cuatro penales que le patearon y festejar con su gente que estaba atrás enloquecida debajo del cartel electrónico del "José María Minella". El "cervecero" se impuso a Banfield por 3 a 1 desde los 12 pasos tras el empate en cero del tiempo regular.

NOTA EN DESARROLLO

Todos los abrazos para Manu Puente, que atajó tres penales y llevó a Quilmes al olimpo. (Foto: Kris García)



