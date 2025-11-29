Háganle un monumento a Puente: el arquero fue el héroe de Quilmes campeón
"Manu" atajó tres penales seguidos en la definición y se llevó todas las fotos. El "cervecero" le ganó desde los 12 pasos a Banfield, tras igualar 0 a 0 y se quedó con el Clausura. Ahora, se viene la finalísima contra Atlético Mar del Plata.
29 de Noviembre de 2025 19:18
Por Redacción 0223
La tarde soñada para Manuel Puente. El pibe fue el gran protagonista de Quilmes en la definición del Torneo Clausura, se bancó los 90 minutos y en la definición por penales se hizo enorme para atajar tres de los cuatro penales que le patearon y festejar con su gente que estaba atrás enloquecida debajo del cartel electrónico del "José María Minella". El "cervecero" se impuso a Banfield por 3 a 1 desde los 12 pasos tras el empate en cero del tiempo regular.
Todos los abrazos para Manu Puente, que atajó tres penales y llevó a Quilmes al olimpo. (Foto: Kris García)
