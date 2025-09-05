Violento robo a un famoso campeón del TC: le dispararon dos veces para sacarle la moto
Los delincuentes se llevaron el vehículo y sus pertenencias.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El piloto y actual dirigente del automovilismo argentino Emanuel Moriatis vivió un violento episodio de inseguridad el domingo pasado por la tarde, cuando fue asaltado a mano armada mientras circulaba en moto por la autopista Panamericana, a la altura de la intersección con la calle Corrientes, en plena hora pico. El desagradable hecho ocurrió alrededor de las 18.45.
En ese momento el corredor, que estaba a bordo de su Ducati 1200 Multistrada, quedó atrapado en un embotellamiento con otros vehículos completamente detenidos. Como suele suceder en esos casos, las motos avanzaban por el lateral derecho, una zona que no está habilitada para circular en el rodado, entre el paredón de contención y la fila de coches.
En ese marco, dos delincuentes a bordo de otra motocicleta ejecutaron un disparo para que se detuviera y lo interceptaron. “Se pusieron al costado, casi como para chocarte, y me cruzaron la moto”, relató el competidor en una entrevista radial. Una vez abajo, uno de los ladrones disparó al cuerpo mientras Moriatis intentaba huir corriendo en dirección contraria a los autos.
El campeón de Turismo Carretera, por supuesto, quedó paralizado por la situación y le robaron la mochila que llevaba. Si bien había testigos, ninguno accionó para ayudarlo. Ya sin la moto ni sus pertenencias, un joven se detuvo para asistirlo: le prestó un celular para llamar a su familia y lo acercó hasta su vivienda.
Sorprendentemente, apenas a un kilómetro del lugar del asalto, apareció su moto, que estaba detenida con la pata de apoyo puesta, como si hubiera sido dejada intencionalmente. “No sé si pensaron que tenía rastreador o qué”, especuló.
Leé también
Temas
Lo más
leído