Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un juvenil
Valentino Guzmán Zanni, de 15 años, peleó mucho tiempo contra una dura enfermedad. Desde el "ciclón" emitieron un comunicado acompañando a su familia y amigos.
25 de Agosto de 2025 16:08
Por Redacción 0223
El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.
Las redes oficiales del "ciclón" comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023. Además, decretaron tres días de duelo.
Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.
