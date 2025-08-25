Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un juvenil

Valentino Guzmán tenía apenas 15 años y llevaba dos peleando contra una dura enfermedad.

El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.

Las redes oficiales del "ciclón" comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023. Además, decretaron tres días de duelo.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.

