Boca no le dio lugar y ahora lo buscan desde Europa: la millonaria oferta que recibió una de las figuras del fútbol argentino

Una de las joyas surgidas en las inferiores del "Xeneize" que no tuvo lugar en el club, ahora podría dar el salto al Viejo Continente.

La joya de Boca Juniors que no tuvo lugar en el club y que ahora podría dar el salto a Europa es Vicente Tabord.Sin minutos en el club de la Ribera, el mediocampista ofensivo encontró en Platense la confianza que necesitaba para demostrar todo su talento. Hoy, tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 con el “Calamar”, podría dar el gran salto de su carrera rumbo al fútbol griego.

El Panathinaikos de Grecia presentó una propuesta formal de 4.5 millones de dólares por el 80% de su pase. La oferta llegó a Platense, pero la situación es más compleja de lo que parece: la ficha de Taborda sigue perteneciendo a Boca, que lo cedió a préstamo hasta diciembre de este año. Para concretar la transferencia, primero deberá definirse una opción de compra entre ambas instituciones.

El paso de Taborda por Boca fue discreto, con pocas oportunidades reales de mostrarse en Primera. Sin embargo, en Platense se convirtió en una pieza determinante del esquema que terminó coronándose campeón. Su aporte fue clave: 23 partidos jugados, 6 goles y una asistencia que lo posicionaron como uno de los mejores mediocampistas ofensivos del campeonato.

El dilema ahora está en el “Xeneize”. Mientras la dirigencia analiza qué hacer con el futuro del volante, Platense espera definir su situación contractual para poder avanzar en la negociación con el Panathinaikos. Lo cierto es que el buen presente del mediocampista lo pone en el radar internacional, un escenario que pocos imaginaban cuando quedó relegado en la Bombonera.