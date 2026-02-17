Puerto Madryn: buscan a una turista de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo

Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva adelante un intenso operativo de búsqueda en las aguas del Golfo Nuevo para dar con una joven de 23 años que desapareció mientras realizaba una actividad subacuática.

De acuerdo con la información oficial, la mujer, oriunda de Buenos Aires, formaba parte de un grupo que había salido en una embarcación de la empresa de Buenos Aires, Freediving Patagonia. Al momento del regreso, se advirtió que no había vuelto a la superficie luego de la inmersión.

Según informó Jornada, los datos que se conocieron refieren a que cuatro personas se sumergieron y, tras unos minutos, tres salieron a flote, mientras que la cuarta no lo hizo.

Puerto Madryn: intensa búsqueda de una joven que desapareció durante una actividad de buceo

El operativo se encuentra en curso a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, ubicado a 3,5 kilómetros de la Prefectura de Madryn y es abordado como una emergencia.

Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn.

En tanto, se dio intervención a la Justicia, mientras las tareas de búsqueda continúan desarrollándose de manera coordinada en el área.

La investigación permanece abierta y podría ampliarse a medida que surjan nuevos datos oficiales. Mientras tanto, las tareas de búsqueda siguen activas en el Golfo Nuevo con la prioridad puesta en encontrar a la joven desaparecida.