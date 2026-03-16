Por el alerta naranja, suspenden las clases en Mar Chiquita: qué pasa en Mar del Plata

Aulas vacías en Mar Chiquita: las autoridades suspendieron las clases por el temporal. Foto ilustrativa.

Atentos al fuerte temporal pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes las autoridades de Mar Chiquita determinaron importantes medidas para el sector educativo.

Según informaron a través de las redes sociales y canales oficiales, todos los establecimientos educativos de Mar Chiquita no habrá clases debido al alerta meteorológico. “En el transcurso de mañana se informará sobre el turno tarde/vespertino”, señalaron.

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Ante la consulta de 0223, desde el Municipio de General Pueyrredon confirmaron que este lunes 16 de marzo “hay clases con normalidad en el turno mañana”.

El Director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, adelantó que “a media mañana”, habrá una reunión con el Comité de Crisis Municipal, “donde se evaluará que pasa con el turno tarde. Por el momento, hay clases normales”, aseguró.

Rigen dos alertas meteorológicos

Según el informe del SMN, por la mañana será el peor momento el día, porque rige un alerta naranja por tormentas fuertes: algunas pueden ser “localmente severas” y vendrán con lluvias abundantes en cortos períodos. Asimismo, podría haber intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Por la tarde y noche, baja la intensidad del temporal pero la tormenta continuará con un alerta amarillo: se repite la posibilidad de granizo, actividad eléctrica, lluvias abundantes y fuertes vientos, que algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.