Intento de robo

Entró a robar a un geriátrico, se quitó la ropa para escapar y lo atraparon en el techo

El personal policial fue alertado por los trabajadores. El hecho ocurrió en el barrio La Perla.

El personal policial fue alertado por los trabajadores de la residencia.

8 de Marzo de 2026 12:27

Por Redacción 0223

Un hombre fue detenido esta mañana tras intentar robar en un geriátrico ubicado en Balcarce y La Rioja, barrio La Perla. 

Trabajadores de la residencia para personas mayores alertaron a las fuerzas policiales sobre el ingreso de una persona. 

Los efectivos llegaron al lugar, y tras entrevistar a los testigos, constataron que se había violentado una de las puertas y que había un intruso escondido en el baño. 

Al verse acorralado, el sujeto se quitó parte de la ropa e intentó escapar por el techo, pero fue atrapado por personal de Prefectura y la Policía. 

 

 

