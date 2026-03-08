Entró a robar a un geriátrico, se quitó la ropa para escapar y lo atraparon en el techo

El personal policial fue alertado por los trabajadores de la residencia.

Un hombre fue detenido esta mañana tras intentar robar en un geriátrico ubicado en Balcarce y La Rioja, barrio La Perla.

Trabajadores de la residencia para personas mayores alertaron a las fuerzas policiales sobre el ingreso de una persona.

Los efectivos llegaron al lugar, y tras entrevistar a los testigos, constataron que se había violentado una de las puertas y que había un intruso escondido en el baño.

Al verse acorralado, el sujeto se quitó parte de la ropa e intentó escapar por el techo, pero fue atrapado por personal de Prefectura y la Policía.